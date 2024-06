Euro 2024: Οπαδός της Εθνικής Αλβανίας περπατούσε πάνω στους πάγκους

Στην αναμέτρηση Ιταλία – Αλβανία για το Euro 2024, ένας οπαδός της αλβανικής ομάδας θέλησε να μπει στον αγωνιστικό χώρο, με τον ίδιο μάλιστα να περπατά επάνω στους πάγκους.

Ένα απρόοπτο σκηνικό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αγώνα Ιταλία – Αλβανία για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Euro 2024, καθώς ένας οπαδός της Αλβανίας θέλησε να μπει στο γήπεδο και να ανέβει επάνω στους πάγλους.

Ο ίδιος κατάφερε να αποφύγει τους πάντες και να φύγει από την θέση του, με το συγκεκριμένο περιστατικό όπως είναι λογικό να γίνεται viral.

Μάλιστα παρά το γεγονός ότι ο Αλβανός οπαδός ρίσκαρε την σωματική του ακεραιότητα, καθώς έκανε μια πολύ επικίνδυνη κίνηση, φάνηκε πως το διασκέδασε αρκετά.

Albanian fan walking on bench roof threatening to jump on players walking off pitch#ITAALB #Euro2024 pic.twitter.com/pmyspH5BPA