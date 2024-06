Euro 2024: Ρουμάνοι οπαδοί φώναζαν Πούτιν στους Ουκρανούς

Η Ρουμανία αντιμετώπισε την Ουκρανία στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πέμπτου ομίλου για το Euro 2024, με τους Ρουμάνους οπαδούς να φωνάζουν το όνομα του Βλαντιμίρ Πούτιν προς εκείνους της Ουκρανίας.

Ένα άσχημο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση Ρουμανία – Ουκρανία για τους ομίλους του Euro 2024, καθώς μια μερίδα των οπαδών της Ρουμανίας θέλησαν να πικάρουν τους αντιπάλους τους, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο λόγος για την συγκεκριμένη κίνηση αφορά φυσικά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και κρατάει ακόμα και σήμερα.

Μια αν μη τι άλλο πολύ άσχημη κίνηση που δεν τιμάει σε καμία περίπτωση την ευγενή άμυλα και αυτά που πρεσβεύει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο.

