Euro 2024: Σκωτσέζος σήκωσε το κιλτ συμπατριώτη του σε ζωντανή μετάδοση

Οι Σκωτσέζοι έχουν δώσει το δικό «χρώμα» στο Μόναχο, ενόψει του αποψινού (14.06.2024, 22:00) αγώνα με τη Γερμανία για την πρεμιέρα του Euro 2024. Το κιλτ σηκώθηκε σε ζωντανή μετάδοση!

Ρεπόρτερ της Die Welt πήγε στο σημείο όπου οι οπαδοί της Σκωτίας έχουν συγκεντρωθεί στο Μόναχο και θέλησε να πλησιάσει κάποιους από αυτού, για να πάρει… κλίμα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα της χώρας τους με την Γερμανία, για την πρεμιέρα του Euro 2024.

Τη στιγμή -λοιπόν- των ερωτήσεων, ένα Σκωτσέζος σήκωσε το κιλτ του φίλου του και όπως… προβλέπεται από μέσα δεν φορούσε εσώρουχο.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος, αφού αναφώνησε «Ω Θεέ μου», συνέχισε το ρεπορτάζ, ενώ δέχθηκε και ένα αυτοκόλλητο της Σκωτίας, από φίλο της ομάδας.

What does a Scotsman wear under his kilt?



People watching one German TV broadcast just found out in an unexpected waypic.twitter.com/KNUAgAbGJL