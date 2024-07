Euro 2024: Τούρκοι οπαδοί επιτέθηκαν σε Ολλανδούς μετά τον αποκλεισμό τους από την διοργάνωση

Οι Tούρκοι οπαδοί επιτέθηκαν σε Ολλανδούς, μετά τον αποκλεισμό της χώρας τους από τους «οράνιε» για τα προημιτελικά του Euro 2024.

Μετά την ήττα της Τουρκίας από την Ολλανδία με σκορ 2-1 στο πλαίσιο των προημιτελικών για το Εuro 2024, υπήρξαν επιθέσεις από την πλευρά των Τούρκων τόσο έξω από το γήπεδο του αγώνα στο Βερολίνο, όσο και στο Αϊντχόφεν, όπου ζουν πολλοί Τούρκοι.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της Τουρκίας δεν πήραν με ψύχραιμο τρόπο τον αποκλεισμό τους από την Ολλανδία, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν με άσχημο τρόπο.

Ωστόσο στην Γερμανία εκεί που πραγματοποιούνται τα παιχνίδια για το Euro, οι αστυνομικές δυνάμεις απέτρεψαν τα χειρότερα, ενώ στην Ολλανδία τα επεισόδια δεν πήραν μεγάλη έκταση.

Ωστόσο οι συγκεκριμένες άσχημες εικόνες δεν γινόταν να μην κάνουν τον γύρω του διαδικτύου, με την κοινή γνώμη να κατακρίνει την συμπεριφορά των Τούρκων.

Chaos in Eindhoven! 🇹🇷 Turkish fans attacked locals following the Netherlands vs. Turkey match at #EURO2024 . Same Situation in Germany. Authorities anticipate a strong response from UEFA. #EURO2024 #Eindhoven #UEFA #BreakingNews pic.twitter.com/Gdf8JjoL76

This is why nobody likes Turkey.



These fascist “proud” Turks in the Netherlands are barking and cursing the country they live in, Netherlands after their loss. But none of them would actually live in Turkey



Sore losers. #EURO2024 pic.twitter.com/nhV3Gbam6j