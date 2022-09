Ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο ήταν το κεντρικό πρόσωπο της χθεσινής ημέρας (11/9) του Eurobasket 2022, με τον Ιταλό τεχνικό αμέσως μετά την πρόκριση της Ιταλίας επί της Σερβίας, να τρέχει στα αποδυτήρια περιχαρής και να ορμάει πάνω στην αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Βέβαια και στο παρελθόν ο Ποτσέκο δύσκολα μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του, αντιδρώντας με πανομοιότυπο τρόπο.

Συγκεκριμένα με αφορμή το σκηνικό Ποτσέκο-Αντετοκούνμπο που έγινε γρήγορα viral στα social media, ο παλιός του συμπαίκτης Τόμας Βαν Ντερ Σπίγκελ θυμήθηκε ένα ανάλογο περιστατικό που συνέβη μεταξύ τους.

Ο Βέλγος παλαίμαχος μπασκετμπολίστας έκανε tweet ένα βίντεο στο οποίο ο ίδιος σκοράρει μετά από ασίστ του Ποτσέκο και τον τελευταίο να σπεύδει να ορμήσει στην αγκαλιά του. Ένα σκηνικό καρμπόν με την αγκαλιά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο η οποία αναμφίβολα είναι από τις πιο δυνατές στιγμές του Eurobasket 2022.

Twenty years in and nothing has really changed. @theoriginalpoz ❤️ https://t.co/2Bhl7S1o8K pic.twitter.com/PwqwFHt4Dr