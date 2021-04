Η Εθνική Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Eurobasket 2022 και σύντομα θα μάθει και τους αντιπάλους της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης.

Η FIBA αναμένεται να κάνει στις 29 Απριλίου την κλήρωση για τους ομίλους του Eurobasket 2022 και ανακοίνωσε ήδη τα γκρουπ δυναμικότητας, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο πρώτο.

Η “γαλανόλευκη” είναι στο ίδιο pot με την Ισπανία, τη Σερβία και τη Γαλλία, με τις οποίες και δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη, στην πρώτη φάση του τουρνουά. Θυμίζουμε ότι εκτός έχει μείνει η προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης, Σλοβενία.

1ο Ισπανία, Σερβία, Ελλάδα, Γαλλία

2o: Λιθουανία, Ρωσία, Ιταλία, Τσεχία

3ο: Πολωνία, Κροατία, Τουρκία, Σλοβενία

4ο: Γερμανία, Ουκρανία, Φινλανδία, Γεωργία

5ο: Βέλγιο, Ουγγαρία, Ισραήλ, Μεγάλη Βρετανία

6ο: Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Ολλανδία, Εσθονία, Βουλγαρία

📅 April 29 – 13:00 CET