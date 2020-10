Euroleague: Άλλαξε ο κανονισμός! Στο γήπεδο θα κριθεί το Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

Η Euroleague ανακοίνωσε κι επίσημα τις αλλαγές στους κανονισμούς της για τον κορονοϊό, “σβήνοντας” ουσιαστικά τους μηδενισμούς για τις ομάδες που δεν αγωνίζονται λόγω κρουσμάτων.

Ο σάλος που δημιουργήθηκε μετά το 20-0 σε αγώνες της Χίμκι, αλλά και της Βιλερμπάν, με τους ίδιους τους παίκτες και τους προπονητές να “φωνάζουν” για ανισονομία, η Euroleague οδηγήθηκε στην τροποποίηση του καταστατικού της.

Οι μέτοχοι της λίγκας, οι ίδιες οι ομάδες δηλαδή, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε σχετικές αλλαγές, ώστε να αναβάλλονται τα εν λόγω παιχνίδια και να διεξάγονται σε νέες ημερομηνίες. Ο κανονισμός θα έχει μάλιστα αναδρομική ισχύ κι έτσι θα οριστεί εκ νέου και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βιλερμπάν, για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague.

Με βάσει τα νέα δεδομένα δε, ένας αγώνας θα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί έως και 3 φορές, μέσα σε ένα συγκεκριμένο όμως χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα υπάρχει μηδενισμός μιας ομάδας, αν δεν καταφέρει να εκπληρώσει ούτε αυτές τις προϋποθέσεις.

ECA Shareholders Executive Board approves modification of the Special Regulations due to COVID-19⚠️