Ο Ρούντι Ντεμαΐς έβαλε υποψηφιότητα για το καλάθι της χρονιάς στην Euroleague, εκτελώντας την Ούνικς Καζάν πίσω από το κέντρο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Ένα φοβερό buzzer beater καλάθι σημειώθηκε στο παιχνίδι της Ούνικς Καζάν με τη Μονακό στη Ρωσία, για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Ο 19χρονος Γάλλος πλέι μέικερ, Ρούντι Ντεμαΐς, σούταρε ενώ βρισκόταν περίπου ένα μέτρο πίσω από το κέντρο. Η μπάλα κατέληξε με τη βοήθεια του ταμπλό στο καλάθι της ρωσικής ομάδας, διαμορφώνοντας το 39-35 υπέρ των Μονεγάσκων στο πρώτο μέρος.

Δείτε το τρομερό τρίποντο του Ρούντι Ντεμαΐς:

