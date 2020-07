Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κώστα Σλούκα και η Euroleague έσπευσε να αναδείξει το γεγονός, μέσα από ένα video με τον Έλληνα γκαρντ από την προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα.

Ο Σλούκας αγωνίστηκε την τελευταία πενταετία στη Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς, όμως είχε ήδη γράψει ιστορία με τον Ολυμπιακό, κατακτώντας με τα “ερυθρόλευκα” δύο φορές της Euroleague, ως βασικό “γρανάζι” της ομάδας στους back to back τίτλους των Πειραιωτών.

“Σπόντα” της ΚΑΕ Ολυμπιακός με Σλούκα για Γιαννακόπουλο (pic)

Η Euroleague υπογράμμισε έτσι την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και έγραψε στο twitter: “Ο Κώστας Σλούκας είναι πίσω στη διάσημη κόκκινη και λευκή φανέλα. Ποιος είναι ενθουσιασμένος που θα τον δει ξανά στον Ολυμπιακό”.

.@kos_slou is back in the famous red and white jersey! 👏



Who's excited to see him return to @olympiacosbc?#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/j5lUCFNHSL