Μετά από σχεδόν μία δεκαετία, ο Αλεξέι Σβεντ επιστρέφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να ανακοινώνει την απόκτησή του για την επόμενη διετία.

Ο Ρώσος γκαρντ είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την πρωταθλήτρια Ρωσίας, πριν φύγει για το NBA το 2012, ενώ τα τελευταία χρόνια (από το 2015) αγωνιζόταν στη Euroleague με τη φανέλα της Χίμκι.

Στα 32 του χρόνια όμως, συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών και θα πάρει τη θέση του Μάικ Τζέιμς στην ομάδα, όπως ανακοίνωσαν κι επίσημα οι Ρώσοι.

Alexey Shved returns to CSKA! ⚡️



EuroLeague best scorer, guard Aleksey Shved (32 years old, 198 cm) signed a “1+1” contract with our club. pic.twitter.com/SqKJ3QAv2y