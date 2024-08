Euroleague για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο: «Το πιο καυτό εισιτήριο της πόλης»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει ένα ανεπανάληπτο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο και το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τη Euroleague.

Τέσσερις ομάδες της Euroleague θα συμμετάσχουν στο φετινό τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και η διοργανώτρια αρχή έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, δείχνοντας και το δικό της ενθουσιασμό για τους αγώνες στο Καλλιμάρμαρο.

Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι έχει γίνει sold out 35.000 εισιτηρίων και αναφέρονται τα εξής: “Το πιο καυτό εισιτήριο της πόλης. Ποιος κατάφερε να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» σε ένα τέτοιο εκπληκτικό γήπεδο;”.

The hottest ticket in TOWN 🎟



Who managed to secure a ticket to the Pavlos Giannakopoulos tournament in such an incredible venue?#EveryGameMatters pic.twitter.com/OOHuqUrfRl