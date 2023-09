Η Μονακό φαίνεται ότι παραμένει… ενοχλημένη από τις συζητήσεις των οπαδών του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς και αποφάσισε να τους τρολάρει χωρίς κανέναν προφανή λόγο.

Θέλοντας να σχολιάσει τον αγώνα των ΗΠΑ με τη Γερμανία στα ημιτελικά του Moundobasket 2023, η Μονακό χρησιμοποίησε τους οπαδούς του Ολυμπιακού σε ανάρτησή της.

Πιο συγκεκριμένα, οι Μονεγάσκοι έγραψαν: «Δε μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι πιο γρήγορο. Το ματς μεταξύ της Αμερικής με τη Γερμανία ή οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν αναρτούμε κάτι για τον Μάικ Τζέιμς;».

We cant decide who’s faster, the 🇺🇸 USA vs 🇩🇪 Germany game or Olympiacos fans when we post something about Mike James 😅 pic.twitter.com/Q9uve4K0ss