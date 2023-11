Η Βιλερμπάν πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στη Euroleague, επικρατώντας μέσα στο Κάουνας της Ζαλγκίρις με 88-91 και ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο “τρελάθηκε” από τη χαρά του.

Ο Ποτσέκο ανέλαβε τη Βιλερμπάν, μετά το τραγικό ξεκίνημα της γαλλικής ομάδας στη σεζόν, με τον Τι Τζέι Πάρκερ στον πάγκο και κατάφερε να την οδηγήσει στην πρώτη της νίκη στη Euroleague.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα έτρεξε έτσι προς τους παίκτες του και “όρμηξε” πάνω τους, για να πανηγυρίσει, με το video της στιγμής να γίνεται viral στα social media και σχετική ανάρτηση να κάνει και η ίδια η Euroleague.

