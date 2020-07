H Euroleague μπορεί να μην ολοκληρώθηκε φέτος, αλλά οι φίλαθλοι δεν στερήθηκαν την ευκαιρία να ψηφίσουν τους καλύτερους, στο διάστημα που διεξήχθη η διοργάνωση, με τους Νικ Καλάθη και Νίκολα Μιλουτίνοφ να συμπεριλαμβάνονται στην κορυφαία 5άδα.

Μπορεί η αγωνιστική περίοδος 2019-20 στη Euroleague να μην ολοκληρώθηκε ποτέ, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έδωσαν τη δυνατότητα στους φιλάθλους να ψηφίσουν τους καλύτερους παίκτες της σεζόν. Η ψηφοφορία για την καλύτερη πεντάδα των φιλάθλων κράτησε περισσότερο από δύο εβδομάδες και τα αποτελέσματα έχουν και ελληνικό «χρώμα», καθώς δύο από τους παίκτες της αγωνίζονταν στους «αιώνιους». Ο λόγος για τον Νικ Καλάθη, ο οποίος «αποχαιρέτησε» τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, και τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, που άφησε τον Ολυμπιακό για… χάρη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο διεθνής γκαρντ συγκέντρωσε το 5% των ψήφων και ο Σέρβος σέντερ το 6,7% των προτιμήσεων στη σχετική ψηφοφορία. Την πεντάδα συμπληρώνουν ο Σέιν Λάρκιν της Αναντολού Εφές (13,1%), ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα (10,1%) και ο Μάικ Τζέιμς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (6,7%).

Presented by @7DAYSBasketball basketball here is the ‘Fans Choice Starting Five’ as voted by you! 🔥



Hit the link for more on the team 👇#GameON I #EUROLEAGUEUNITED