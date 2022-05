Κώστας Σλούκας και Γιώργος Παπαγιάννης ξεχώρισαν με τις φετινές τους εμφανίσεις στη Euroleague με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αντίστοιχα και κατάφεραν να… μπουν στην δεύτερη κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Εκτός του Κώστα Σλούκα και του Γιώργου Παπαγιάννη, την είσοδο τους στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της Euroleague κέρδισαν οι Βασίλιε Μίσιτς (Εφές), τον Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο) και τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς (Μπάγερν).

Ο γκαρντ του Ολυμπιακού, που φέτος είχε 11,9 πόντους και 4,9 ασίστ κατά μέσο όρο, επιλέγεται για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά την επιλογή του στην καλύτερη πεντάδα το 2019, όταν αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε.

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού, που ήταν πρώτος σε ριμπάουντ (8,2) και τάπες (1,7) στη διοργάνωση ενώ είχε επίσης 10,3 πόντους ανά αγώνα (με 64,3% στα σουτ), επιλέγεται για πρώτη φορά στις καλύτερες ομάδες της σεζόν στην Euroleague.

Και όλα αυτά, μετά την παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague, για την αγωνιστική περίοδο 2021/22.

Πλέον, κάτοχο ψάχνουν μόνο τα βραβεία του MVP και του καλύτερου προπονητή της σεζόν. Αυτά, θα δοθούν την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο του Final Four του Βελιγραδίου (19-21 Μαΐου).

As voted by the media, fans and EuroLeague team captains, and head coaches!



Here is your @7DAYSBasketball All-EuroLeague Second Team for the 2021-22 season 👏 pic.twitter.com/fBaATqPhkm