Ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς, προανήγγειλε συνάντηση με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μέσα στις επόμενες ημέρες, για την ανανέωση του συμβολαίου του με την τουρκική ομάδα ή την αποχώρησή του από αυτή.

Η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μπάτζετ της λόγω και του κορονοϊού, αλλά θέλει να κρατήσει τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο της, όπως ξεκαθάρισε και ο Κοτς. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ίδιος υποστήριξε επίσης, ότι ο Ζοτς είχε αρνηθεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του πριν το τέλος της σεζόν, σε όλες τις επαφές που είχαν μαζί του, τους προηγούμενους μήνες.

“Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι ένας ζωντανός θρύλος της ομάδας. Κάναμε πάντα τις κινήσεις που εκείνος ήθελε και δημιουργήσαμε κορυφαία ρόστερ. Του κάναμε προσφορές για να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας, εκείνος όμως πίστευε ότι το καλύτερο ήταν να μιλήσουμε στο τέλος της περιόδου. Η σεζόν τελείωσε. Περιμένουμε την απόφαση της EuroLeague, αλλά δεν νομίζω ότι θα ξαναπαίξουμε φέτος. Θα έχω μια νέα συνάντηση με τον Ομπράντοβιτς τις επόμενες μέρες, ξέρει ότι η Φενέρμπαχτσε είναι το σπίτι του. Αν θέλει, θα μείνει”, ανέφερε σε σχετική συνέντευξη Τύπου.

Ali Koc: As long as Obradovic wants to stay in Fenerbahçe, this is his home https://t.co/DaAYlatmFO