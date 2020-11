Euroleague: “Μαγικός” Ερυθρός Αστέρας στη Γαλλία! Μπήκε σε… τροχιά 8άδας

Εμφατικό «διπλό» για Ερυθρό Αστέρα στη Γαλλία. Οι Σέρβοι νίκησαν τη Βιλλερμπάν με 89-68, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Euroleague και μπήκαν σε «τροχιά» 8άδας.

Ένας Ερυθρός Αστέρας… για να τρίβετε τα μάτια σας. Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς έκανε ένα «περίπατο» μέσα στην Γαλλία επικρατώντας της Βιλερμπάν με 68-89 σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Σέρβοι είχαν σε μεγάλη βραδιά τον Λόιντ (29 πόντοι από 7/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κλεψίματα). Άξιος συμπαραστάτης του ο Γουόλντεν που πρόσθεσε άλλους 20 πόντους.

Στο 3-4 ανέβηκε ο Ερυθρός Αστέρας (10ος) μετά από αυτό το “διπλό”, ενώ στο 1-4 έπεσαν οι Γάλλοι του Τι Τζέι Πάρκερ (16οι). Από τους γηπεδούχους πάλεψαν οι Φρίμαν (14 πόντοι), Γιαμπουσέλε (11 πόντοι), Λάιτι (11 πόντοι).

Highlights…



A convincing win from @kkcrvenazvezda to climb up the standings! pic.twitter.com/CprL6O1OQA November 11, 2020