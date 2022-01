Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε εκτός ρυθμούς για ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι και γνώρισε την ήττα με 84-69 από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έκαναν πολλά λάθη σε όλο το ματς (15 συνολικά) και με τον Φαλ να συμπληρώνει από νωρίς φάουλ, δεν κατάφεραν να σταματήσουν αρχικά τον Ζίζιτς (23 πόντους) και στη συνέχεια όλη την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Ο Ολυμπιακός “έπεσε” έτσι κι άλλο στην κατάταξη με το ρεκόρ του να διαμορφώνεται στο 12-8, την ώρα που η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε “ανάσα” με την 8η νίκη της σε 19 αγώνες.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς, αφού με πέντε λάθη στο πρώτο 5λεπτο και αρκετές κακές επιλογές στην επίθεση, είχε μείνει στους 4 πόντους, με την Μακάμπι να παίρνει το προβάδισμα με 11-4. Δύο τρίποντα από Βεζένκοφ και ΜακΚίσκ “ξεκόλλησαν” όμως τους Πειραιώτες που έκλεισαν το δεκάλεπτο, μειώνοντας τη διαφορά στο 19-16, παρότι δεν μέτρησε οριακά και ένα… παραλίγο buzzer beater του Μάρτιν.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Πειραιώτες βρήκαν λύσει και από τον Γιώργο Πρίντεζη στην επίθεση, με αποτέλεσμα να πάρουν και το προβάδισμα στο σκορ, αλλά ο Ζίζιτς συνέχισε να αποτελεί “πληγή” στην άμυνά του με 18 πόντους στο πρώτο μέρος. Η Μακάμπι πήγε έτσι μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο με 40-38.

