Ο Μάικ Τζέιμς περνάει το Πάσχα του συνομιλώντας με φίλους του στα social media και στο πλαίσιο αυτό μίλησε και για τη Euroleague, επισημαίνοντας ότι μόνο τρεις ομάδες θεωρούνται υπερδυνάμεις, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε κι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού αγωνίζεται πλέον με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στη Euroleague και δεν συμπεριέλαβε και τους “πράσινους” στις μεγάλες δυνάμεις της διοργάνωσης, παρά τα 6 ευρωπαϊκά τρόπαια, καθώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καταφέρει ούτε με τον ίδιο να βρεθούν στο Final 4 και να διεκδικήσουν τίτλους.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι νίκες πριν έρθω εγώ, κάνουν τις δικές σας ομάδας υπερδυνάμεις. Οι μοναδικές υπερδυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι η ΤΣΣΚΑ, η Ρεάλ και η Φενέρ. Οι άλλες είναι απαίσιες ή ασταθείς ή απλά έκαναν μια-δυο καλές σεζόν», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς.

Man i don’t get why y’all wanna act like y’all winning before i was even in euroleague makes y’all a powerhouse. Only powerhouse teams right now is cska, Madrid and fener. Everybody else either sucks, inconsistent or only been good a year or two.