Ο Ολυμπιακός έφτασε μία “ανάσα” από ένα τεράστιο διπλό στην έδρα της Μπαρτσελόνα, ωστόσο μία αδράνεια των παικτών του σ’ ένα ριμπάουντ στην τελευταία επίθεση των Καταλανών στην παράταση και το άστοχο σουτ του Σλούκα στο φινάλε, έγειραν την πλάστιγγα (79-78) υπέρ της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η Μπαρτσελόνα τα χρειάστηκε, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη και να διατηρήσει το αήττητο της (3-0) στην Euroleague, την ώρα που ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 2-1.

Στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπάρχει απογοήτευση για τον τρόπο που χάθηκε μέσα από τα χέρια της το παιχνίδι, ωστόσο και μία αισιοδοξία, καθώς με την εμφάνιση τους οι Πειραιώτες έδειξαν και πάλι ότι φέτος θα πρωταγωνιστήσουν στην Euroleague.

Με 22 πόντους έκλεισε τον αγώνα ο Νίκολα Μίροτιτς, ρεκόρ καριέρας με 13 ριμπάουντ έκανε ο Νικ Καλάθης. Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Σλούκας με 14 πόντους, τον ακολούθησαν οι Βεζένκοφ (12π.) και Ντόρσεϊ (12π.), ενώ 11 πόντους είχε ο Φαλ. Στους 10 πόντους σταμάτησε ο θετικός ΜακΚίσικ.

Ο Ολυμπιακός ήταν κάτι παραπάνω από απολαυστικός στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στη Βαρκελώνη. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βραχυκύκλωσε τους παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οι οποίοι τα είχαν χαμένα.

Όλα τα αστέρια των Καταλανών έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο, την ώρα που από την περιφέρεια δεν σταμάτησαν να αστοχούν, έχοντας 0/12 τρίποντα στο πρώτο μέρος.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός, με αιχμές του δόρατος στην επίθεση τους Ντόρσεϊ, Σλούκα και Βεζένκοφ, κατάφερε προηγηθεί με 10-17 στο τέλος της πρώτης περιόδου και με 25-32 λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, το οποίο βρήκες τους Καταλανούς πίσω με 27-32.

Όσους πόντους έβαλε η Μπαρτσελόνα στο πρώτο μέρος, κατάφερε να τους βάλει και με το… παραπάνω (28) μόλις στο τρίτο δεκάλεπτο. Τα τρίποντα άρχισαν ξαφνικά να πέφτουν βροχή, ο Μίροτιτς πήρε φωτιά και παρά τις προσπάθειες των παικτών του Μπαρτζώκα, οι Καταλανοί ξέφυγαν με 55-47.

Οι Πειραιώτες δέχθηκαν ένα 11-0 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου (το 30-34 έγινε 41-34), αντέδρασαν για μία στιγμή με Σλούκα και Φαλ, αλλά τελικά οι Καταλανοί έκλεισαν την περίοδο στο +8.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν άφησε την Μπαρτσελόνα να ξεφύγει, αλλά επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα με τον αγαπημένο του τρόπο, την άμυνα. Οι Πειραιώτες βραχυκύκλωσαν και πάλι τους Καταλανούς και μείωσαν στο καλάθι (58-56) στο 35′.

Με 2/2 βολές του Σλούκα, ο Ολυμπιακός έφερε το παιχνίδι στον πόντο (59-58) στο 37′, ενώ με τρίποντο του Λαρεντζάκη, το παιχνίδι ήρθε στα ίσια (61-61).

Οι Πειραιώτες συνέχισαν να κυριαρχούν στο παρκέ και κατάφεραν, μάλιστα, να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα με καλάθι του Βεζένκοφ (65-67) 1:10 πριν το φινάλε. Με 2/2 βολές ο Κούριτς έκανε το 67-67, με τους Μίροτιτς, Λαρεντζάκη και Χίγκινς κατά σειρά να χάνουν τα σουτ που θα μπορούσαν να δώσουν τη νίκη στις ομάδες τους.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε, έτσι, στην παράταση. Εκεί, οι Πειραιώτες έχασαν τον ρυθμό τους στην επίθεση, την ώρα που οι Μίροτιτς και Καλάθης έκαναν τη ζημιά, βάζοντας τους Καταλανούς στο +5 (75-70), δύο λεπτά πριν το φινάλε του έξτρα πενταλέπτου.

Ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε και πάλι, πίεσε και μείωσε στον πόντο (77-76), ένα λεπτό πριν το τέλος, ενώ με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ, προηγήθηκε με 77-78. Στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα, ο Χίγκινς αστόχησε αλλά ο Οριόλα πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και το φάουλ και με 2/2 βολές έκανε το 79-78 στα οκτώ δευτερόλεπτα.

