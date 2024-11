Euroleague: Ο Αντρέας Ομπστ της Μπάγερν Μονάχου έκανε ρεκόρ τριπόντων στην ιστορία της διοργάνωσης

Ο Αντρέας Ομπστ κατέρριψε το ρεκόρ της Euroleague με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα σε έναν αγώνα, με τον παίκτη της Μπάγερν Μονάχου να έχει 11, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 10.

Ο Αντρέας Ομπστ ήταν ο πρωταγωνιστής της Μπάγερν Μονάχου, στη νίκη των Βαυαρών με σκορ 100-78 επί της Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο να σημειώνει ρεκόρ τριπόντων στην Euroleague, με 11 εύστοχα σε 16 προσπάθειες.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στους Άντριου Γκάουντλοκ και Σέιν Λάρκιν, οι οποίοι είχαν πετύχει 10 τρίποντα σε αγώνες του 2014/15 και 2019/20 αντίστοιχα. Ωστόσο πλέον οι δυο αυτές επιδόσεις ανήκουν στο παρελθόν.

A new chapter in EuroLeague history! @Fruit_96 breaks the all-time Euroleague record for most three-pointers made in a single game! pic.twitter.com/wyLa1WcGCK