Μετά από ένα παιχνίδι “θρίλερ” που κρίθηκε στο τέλος, η Ούνικς Καζάν πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 65-58, στην 7η αγωνιστική της Euroleague, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Μάριο Χεζόνια.

Ο Κροάτης φόργουορντ τελείωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ άλλους 13 πόντους πρόσθεσε ο Βοροντσέβιτς με μεγάλα τρίποντα τέταρτο δεκάλεπτο. Η “Βασίλισσα” ήταν πάντως αυτή που “πούλησε” το ματς στα τελευταία λεπτά με δύο λάθη που έφεραν αιφνιδιασμούς για τους Ρώσους.

A play that has all but secured victory 👀 HYPE LEVEL! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2qnQjACyFn

Αυτή ήταν δε η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την Ούνικς Καζάν, η οποία και “ανέβηκε” στο 3-4 στην κατάταξη της Euroleague, ρίχνοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 5-2.

Τα δεκάλεπτα: 14-11, 35-34, 49-51, 65-58

Ούνικς Καζάν (Περάσοβιτς):Σπίσου 7 (9 ασίστ), Μπράουν Τζ. 6 (5 κλεψίματα), Κάνααν 9, Μπράουν Λ. 9 (3/4 δίποντα, 4 ασίστ), Μπράντλεϊ, Χεζόνια 13 (4/6 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Ουζίσκι, Τζεκίρι 6 (10 ριμπάουντ), Μέιγιο 2, Βοροντσέβιτς 13 (3/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα).

Ρεάλ Μαδρίτης (Λάσο): Κοζέρ (3 ριμπάουντ), Νούνιεζ 2, Ερτέλ (6 ασίστ), Φερνάντεθ, Αμπάλδε 10 (2), Χάνγκα 4, Πουαριέ 5 (8 ριμπάουντ), Ταβάρες 15 (5/6 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιουλ 5 (1), Γιαμπουσέλε 13 (5/11 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Τέιλορ 4.

