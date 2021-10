Με έναν Ντάριλ Μέικον από άλλο πλανήτη, ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την Εφές Αναντολού με 95-69 στο ΟΑΚΑ, για την έκτη αγωνιστική της Euroleague. Οι πράσινοι έπιασαν τρομερή απόδοση και διέλυσαν τους Τούρκους, ανεβαίνοντας στο 2-4, με τους πρωταθλητές Ευρώπης να υποχωρούν στο 1-5 και τον Εργκίν Αταμάν να αποβάλλεται κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μετά από τρεις σερί εκτός έδρας ήττες, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο παρκέ να επιστρέψει στις νίκες και με όπλο τον κόσμο του αλλά και τον ασύλληπτο Ντάριλ Μέικον, έκανε φύλλο και φτερό την Εφές Αναντολού, η οποία παρέδωσε πνεύμα στο ΟΑΚΑ από τη δεύτερη κιόλας περίοδο.

Να σημειωθεί ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση στον πάγκο της ομάδας του, αφού στα μισά της τρίτης περιόδου αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, αποχωρώντας πρόωρα για τα αποδυτήρια.

An outstanding display from @paobcgr #EveryGameMatters

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Ντάριλ Μέικον. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα των Τούρκων, εκτελώντας τους από παντού.ρειάστηκε να περάσουν δυόμιση περίοδοι για να τον δούμε να χάνει σουτ (μετά από 8/8 εντός παιδιάς), για να ολοκληρώσει το παιχνίδι με 34 πόντους (με 2/2 δίποντα, 9/12 τρίποντα και 3/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 λάθος, στατιστικά που του έδωσαν 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της διοργάνωσης.

Εμφάνιση καριέρας για τον Ντάριλ Μέικον, ο οποίος δείχνει σε όλους για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε το καλοκαίρι από την ΑΕΚ, δίνοντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Εuroleague. Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος έκανε double-double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους πρόσθεσε ο Σαντ Ρος.

Defense to Offense in the blink of an eye…#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/g0OxcIm0W3