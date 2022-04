Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη φετινή Euroleague, κλείνοντας την κανονική διάρκεια της σεζόν με νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, χάρη και στη νέα εξαιρετική εμφάνιση του Γιώργου Παπαγιάννη.

Ο Έλληνας σέντερ ήταν από τους “διασωθέντες” των “πρασίνων” καθόλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, το οποίο και βρήκε την ομάδα του Πρίφτη στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε δε, μέτρησε 14 πόντους με 6/8 δίποντα και 2/2 ελεύθερες βολές, 12 ριμπάουντ, μια ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 τάπες, συγκεντρώνοντας 31 πόντους στο ranking. Αναδείχθηκε έτσι και MVP της 34ης αγωνιστικής στη Euroleague, αφήνοντας πίσω του, τους Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσέ) και Ντέιβιντ Λάιτι (Βιλερμπάν).

Leaving it ALL on the court with this monstrous performance 💪 @G_P_06 is the MVP of Round 34 after his double-double in Istanbul! 🏆



‘MVP of the Round’ I #EveryGameMatters pic.twitter.com/71V9up58nM