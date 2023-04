Μία Παρτιζάν από τα… όνειρα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και των οπαδών της, έκανε “πάρτι” στο δεύτερο παιχνίδι των playoffs της Euroleague στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης και βρέθηκε “αγκαλιά” με τη νίκη και το 2-0 στη σειρά, πριν προκληθεί “μπάχαλο” στο παρκέ.

Με πέντε παίκτες “διψήφιους” και πρώτο σκόρερ τον Έξουμ με 19 πόντους, η Παρτιζάν προηγήθηκε με 95-80 της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, αλλά σχεδόν 1,5 λεπτό πριν το φινάλε, το παιχνίδι διεκόπη οριστικά.

Από ένα “βρώμικο” φάουλ του Γιουλ στον Πάντερ, προκλήθηκε μία απίστευτη σύρραξη παικτών, με άγριο ξύλο, που ανάγκασε τους διαιτητές να αποβάλλουν κατευθείαν τον Αμερικανό. Στη συνέχεια όμως πήγαν και στο video, όπου έμειναν για πολύ ώρα και με δεδομένο ότι έπρεπε να τιμωρήσουν πολλούς ακόμη παίκτες, αποφάσισαν ότι το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, ολόκληρη η σειρά των playoffs της Euroleague, βρίσκεται στον… αέρα και αναμένονται οι αποφάσεις των διοργανωτών.

After the brawl on the court, Dante Exum leaves the court only with the help of his teammates and medical staff 😟 #EuroLeague pic.twitter.com/QgLkYkvCX6