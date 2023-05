Η Euroleague ανακοίνωσε την κορυφαία πεντάδα της σεζόν και ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού δεν γινόταν να μην είναι μέλος της.

Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού τη φετινή χρονιά, Σάσα Βεζένκοφ, οδήγησε την ομάδα στο Final Four της Euroleague και μπήκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης.

Μαζί με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού στην καλύτερη πεντάδα συμπεριλήφθηκαν ακόμα οι Λορέντζο Μπράουν (Μακάμπι), Τζάναν Μουσα (Ρεάλ), Ματίας Λεσόρ (Παρτίζαν) και Έντι Ταβάρες (Ρεάλ).

The votes have been counted and the identities of the five players who make up the All-EuroLeague First Team can be revealed!



Members of the media, EuroLeague head coaches, team captains and fans all voted to choose the best players from the 2022-23 season. pic.twitter.com/SnawolL3BX