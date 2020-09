Ένα συγκλονιστικό video ώστε να υπενθυμίσει ότι το μπάσκετ επιστρέφει, ανάρτησε η Euroleague στα social media της διοργάνωσης, αφού η έναρξη της σεζόν 2020-21 είναι προ των πυλών.

Η Euroleague έδωσε το έναυσμα για τη νέα μπασκετική σεζόν, αναρτώντας ένα πολύ όμορφο video στα social media, όπου τόνιζε πως τα δύσκολα πέρασαν και το μπάσκετ επιστρέφει ξανά. Χαρακτηριστικά στο video αναφέρεται:

“Αναγκαστήκαμε να μείνουμε μέσα… Αναγκαστήκαμε να μείνουμε μακριά…

Μακριά ο ένας από τον άλλον… Μακριά από αυτούς που αγαπάμε… Μακριά ο ένας από αυτό που αγαπάμε…

Αλλά παραμείναμε ενωμένοι.

Δεν ήμασταν ποτέ μακριά από τη διάθεσή μας, τα χρώματά μας, τα όνειρά μας, το πάθος μας.

Επειδή το πάθος μας βασίζεται στην σκληρή δουλειά, στην ομαδική δουλειά, στην ομαδική προσπάθεια, στην πίεση, στο συναίσθημα, στη γιορτή, στην αφοσίωση, στην ελπίδα, στην διασκέδαση, στην τρέλα.

Το πάθος μας είναι το μπάσκετ. Το μπάσκετ επέστρεψε.

Εμείς επιστρέψαμε!”.

The wait is over. Get ready… WE’RE BACK! #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/XsLB2n3Qq7