“Σεισμό” στο χώρο του ποδοσφαίρου προκαλεί η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Ενέκρινε ότι δεν υπάρχει «μονοπώλιο» των UEFA / FIFA και ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στη European Super League, για να δημιουργήσει το δικό της… λαμπερό πρωτάθλημα.

Θα αλλάξει η εικόνα του ποδοσφαίρου, όπως την γνωρίζαμε εδώ και δεκαετίες; Τεράστια ήττα γνώρισαν UEFA και FIFA από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, αφού έκανε δεκτή την προσφυγή της Α22, που εκπροσωπεί τη European Super League, κατά του μονοπωλίου των δυο διεθνών Ομοσπονδιών.

Βάσει των όσων έγιναν γνωστά από την απόφαση, οι κανονισμοί της UEFA και το μονοπώλιο που ασκεί πηγαίνουν κόντρα στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας πως -μαζί με τη FIFA- καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση τους στο άθλημα.

“Ούτε η UEFA ούτε η FIFA μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις σε συλλόγους που συμμετέχουν σε εναλλακτικές διοργανώσεις”, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ετυμηγορία!

Το ευρωπαϊκό δικαστήριο δίνει έτσι το δικαίωμα στη European Super League, να προχωρήσει τα πλάνα τα οποία είχε για τη δημιουργία ενός δικού της πρωταθλήματος, που θα έχει τη “λάμψη” και τα εκατομμύρια του Champions League.

Το δικαστήριο διευκρινίζει, ωστόσο, ότι το σχέδιο της European Super League, με επικεφαλής αρκετούς από τους πλουσιότερους συλλόγους, “δεν πρέπει απαραίτητα να εγκριθεί”.

Πλέον, όσες ομάδες το επιθυμούν, έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διοργάνωση, χωρίς την άδεια από UEFA/FIFA. Με βάση την απόφαση, η UEFA δεν μπορεί να τιμωρήσει ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ -που πρωτοστατούν σε αυτή την κίνηση- σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν στο Champions League.

Θυμίζουμε πως το πλάνο της European Super League αναφερόταν στη δημιουργία μία ανοιχτής Λίγκας, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει από 60 έως και 80 ομάδες διαφόρων κατηγοριών. Δεν θα υπάρχουν μόνιμα μέλη στη λίγκα, ενώ οι ομάδες θα παίζουν τη σεζόν τουλάχιστον 14 αγώνες.

#ECJ: The #FIFA and #UEFA rules on prior approval of interclub #football competitions, such as the Super League, are contrary to #EUlaw #EuropeanSuperleaguehttps://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/XCnLzwIKWb