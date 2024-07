FIBA Ranking: Στην 6η θέση η Ελλάδα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και θεωρείται πλέον το 6ο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης, με βάση το νέο Ranking της FIBA.

H παγκόσμια ομοσπονδία εξέδωσε την κατάταξη των ομάδων που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας βρίσκεται στην 6η θέση του FIBA Ranking.

Στην κορυφή παραμένουν οι ΗΠΑ, ενώ δεύτερη είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και τρίτη η Γαλλία. Πάνω από την Ελλάδα βλέπου επίσης τη Σερβία και τον Καναδά.

Το Ranking της FIBA

🚨 #Paris2024 POWER RANKINGS v1 🚨



Which teams are going for medals? 🏅