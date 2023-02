Μεγάλη διαμάχη έχει προκαλέσει η επιλογή του Νταβίντ Αλάμπα, ως αρχηγού της εθνικής Αυστρίας, να ψηφίσει στα βραβεία «The Best» της FIFA τον Λιονέλ Μέσι για κορυφαίο ποδοσφαιριστή του 2022, με τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης να ζητούν ακόμα και την αποχώρησή του από την ομάδα.

Όπως είναι γνωστό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της γιορτής των βραβείων «The Best», η FIFA δημοσιεύει πάντα τη λίστα με κάθε μία από τις ψήφους των προπονητών και των αρχηγών των διαφορετικών εθνικών ομάδων, καθώς και των δημοσιογράφων.

Ο Αλάμπα επέλεξε πρώτο τον Λιονέλ Μέσι, ενώ άφησε στη δεύτερη θέση τον συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, και στην τρίτη τον Κιλιάν Μπαπέ.

Η απόφαση αυτή δεν έγινε καλά… δεκτή από τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού αμέσως πολλοί από αυτούς άρχισαν να του επιτίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής “Ole”.

Με ρατσιστικές επιθέσεις, προσβολές μέχρι απειλές, αλλά και απαίτηση για αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης με το hashtag #alabaout.

Βέβαια, από τα σχόλια δεν έλειψαν και εκείνα των ακολούθων του Λιονέλ Μέσι, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την ψήφο του.

Μετά από όλα αυτά, ο Αυστριακός διεθνής αμυντικός επέλεξε να βγει για να δικαιολογήσει δημόσια την ψήφο του. Έτσι, τόσο στον λογαριασμό του στο Twitter όσο και στα stories του στο Instagram εξήγησε την απόφασή του:

«Σχετικά με το βραβείο FIFA “The Best”: Η εθνική ομάδα της Αυστρίας ψηφίζει αυτό το βραβείο ως ομάδα, όχι μόνο εγώ. Όλοι στην ομάδα μπορούν να ψηφίσουν και έτσι αποφασίζεται η τελική ψήφος» ξεκίνησε ο Αλάμπα και πρόσθεσε: «Όλοι ξέρουν, ειδικά ο Καρίμ, πόσο θαυμάζω αυτόν και τις εμφανίσεις του και έχω πει πολλές φορές ότι για μένα είναι ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο και συνεχίζει να είναι. Χωρίς αμφιβολία».

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that’s how it’s decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances