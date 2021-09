Η αντίδραση της FIFA για τις ομάδες της Premier League που δεν επέτρεψαν στους παίκτες τους να αγωνιστούν με τις εθνικές τους ομάδες και το “σενάριο” ήττας… στα χαρτιά!

Οκτώ Βραζιλιάνοι διεθνείς δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής της Premier League (11-13/9), επειδή οι ομάδες τους δεν τους επέτρεψαν να ενταχθούν στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά από σχετικό αίτημα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας, η FIFA ενεργοποιεί τον κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο ποδοσφαιριστές που αρνούνται να ενσωματωθούν στην εθνική ομάδα τους, δεν μπορούν να αγωνιστούν με το σύλλογό τους για πέντε ημέρες μετά τη λήξη του «παραθύρου» για διεθνείς αγώνες.

Θυμίζουμε ότι οι αγγλικές ομάδες αποφάσισαν να μην επιτρέψουν σε διεθνείς ποδοσφαιριστές να ταξιδέψουν σε χώρες που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινες» από τη βρετανική κυβέρνηση (όπως η Βραζιλία), καθώς σε μία τέτοια περίπτωση θα ήταν στη συνέχεια υποχρεωμένοι να μείνουν σε καραντίνα για ένα διάστημα δέκα ημερών.

Το διάστημα τιμωρίας θα είναι από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και επηρεάζει και το πρώτο μισό της πρεμιέρας του Champions League.

Ετσι, ο Τιάγκο Σίλβα θα χάσει τους αγώνες της Τσέλσι με την Αστον Βίλα και με τη Ζενίτ και ο Φρεντ τα ματς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Νιούκαστλ και τη Γιουνγκ Μπόις. Αντίθετα, οι Βραζιλιάνοι της Μάντσεστερ Σίτι (Εντερσον και Γκαμπριέλ Ζεσούς) και της Λίβερπουλ (Αλισον, Φαμπίνιο και Φιρμίνο) θα χάσουν μόνο τα παιχνίδια πρωταθλήματος με τη Λέστερ και τη Λιντς αντίστοιχα, αλλά θα είναι διαθέσιμοι για τα ευρωπαϊκά ματς με Λειψία και Μίλαν, που διεξάγονται στις 15/9. Από την απόφαση αυτή επηρεάζεται και η Λιντς, που θα αναγκαστεί να παραταχθεί χωρίς τον Ραφίνια στον αγώνα με τη Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με το BBC, ο μόνος που… γλιτώνει την «καμπάνα» είναι ο Ριτσάρλισον. Αν και η Εβερτον δεν του επέτρεψε να μεταβεί στην πατρίδα του για τα προκριματικά του Μουντιάλ, η βραζιλιάνικη ομοσπονδία συνεκτίμησε το γεγονός ότι τα «ζαχαρωτά» είχαν επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να μετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες (αν και δεν είχαν την υποχρέωση) και δεν προσέφυγε για τη συγκεκριμένη περίπτωση στη FIFA.

Να σημειωθεί ότι, πριν την ομοσπονδία της Βραζιλίας, σε ανάλογη κίνηση είχαν προχωρήσει οι ομοσπονδίες του Μεξικού για τον Ραούλ Χιμένες της Γουλβς, της Παραγουάης για τον Μιγκέλ Αλμιρόν της Νιούκαστλ και της Χιλής για τον Φρανσίσκο Σιεράλτα της Γουότφορντ. Και οι τρεις αυτοί παίκτες θα χάσουν τα ματς της 4ης αγωνιστικής της Premier League.

Σε περίπτωση όμως που οι ομάδες αδιαφορήσουν για το.. απαγορευτικό στους ποδοσφαιριστές των ομάδων της Premier League και τελικά παίξουν στις προσεχείς αναμετρήσεις -σύμφωνα με τους Times- η Παγκόσμια Ομοσπονδία απειλεί με ήττες… στα χαρτιά!

If the clubs choose to ignore the rules and select players deemed to be ineligible, then under FIFA’s disciplinary code they could forfeit the match 3-0. It is unclear what would happen should Leeds and Liverpool pick their representatives to face each other, as per @TimesSport https://t.co/FupT4tU960