FIFA: Το τέρμα του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο φαβορί για να αναδειχθεί γκολ της χρονιάς

Το γκολ του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον εμφανίζεται να είναι το φαβορί για να αναδειχθεί γκολ της χρονιάς. Η ψηφοφορία για την ανάδειξή του θα παραμείνει ανοικτή στην ιστοσελίδα της FIFA έως την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου.

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει το βραβείο «FIFA Puskas Award», που αφορά το καλύτερο γκολ της περασμένης σεζόν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τους τρεις βαθμούς στο «Γκούντισον Παρκ», το Νοέμβριο του 2023, επικρατώντας με 3-0 της Εβερτον, στο πλαίσιο τότε της 13ης ημέρας στην Premier League, αλλά όλοι θυμούνται από το ματς εκείνο το απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι του Αργεντινού επιθετικού μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το γκολ αυτό, ως αναμενόταν, ψηφίστηκε το γκολ της χρονιάς στο αγγλικό πρωτάθλημα και τώρα είναι φαβορί για να πάρει το βραβείο «Puskas» για το καλύτερο γκολ στον κόσμο, την περασμένη σεζόν.

Να σημειωθεί πως σ’ εκείνο το ματς ο Αργεντινός επιθετικός έγινε σε ηλικία 19 ετών και 148 ημερών ο νεαρότερος παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που σκοράρει στην έδρα της Εβερτον σε επίπεδο Premier League παίρνοντας το ρεκόρ από τον Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στο ίδιο γήπεδο σε ηλικία 19 ετών και 293 ημερών.

