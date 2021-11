Η τελετή απονομής των βραβείων της FIFA «The Best», ανάμεσα τους για τον καλύτερο παίκτη και καλύτερη παίκτρια της χρονιάς, θα διοργανωθεί τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου στη Ζυρίχη, όπως ανακοίνωσε σήμερα η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Η τελετή θα εξακολουθήσει εικονική, «σύμφωνα με τα μέτρα υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19», όπως έκανε γνωστό η FIFA.

Οι ψηφοφορίες θα γίνουν μεταξύ 22 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου, για τον κορυφαίο παίκτη και την κορυφαία παίκτρια της χρονιάς, τους καλύτερους προπονητές και μια ενδεκάδα της χρονιάς για άνδρες και γυναίκες.

Η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» του France Football θα διοργανωθεί στις 29 Νοεμβρίου.

Το βραβείο του παίκτη της χρονιάς από την UEFA, που απονέμεται ανά σεζόν και όχι ανά έτος, απονεμήθηκε στις 26 Αυγούστου στον Ιταλό Ζορζίνιο της Τσέλσι.

⚽️👑❓



Who will be #TheBest?



Football’s kings and queens will be crowned at the #FIFAFootballAwards on 17 January 2022.



ℹ️👉 https://t.co/bkldjYUAVs pic.twitter.com/uMJSVpNjqA