Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αναντολού Εφές και με το τρίποντο “μαχαιριά” του Μίσιτς έχασαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το τρόπαιο και θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό (17:00, LIVE από το Newsit.gr) του Final Four της Euroleague.

Οι Πειραιώτες θα βρουν μάλιστα απέναντί τους, την ομάδα που αποτέλεσε το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο και κατέκτησε άνετα την πρώτη θέση στην κατάταξη της κανονικής διάρκειας, την Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί ηττήθηκαν με ανατροπή από τη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι πια αναγκασμένοι να “παλέψουν” για την τρίτη θέση με τον Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες έκαναν από μία νίκη στις μεταξύ τους αναμετρήσεις μέσα στη σεζόν, με τους “ερυθρόλευκους” να “λυγίζουν” στην παράταση στη Βαρκελώνη και να επικρατούν άνετα στο ΣΕΦ.

Μικρός Τελικός

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (17:00)

