Final Four 2024: Έξαλλος ο Εργκίν Αταμάν με Euroleague και γερμανική αστυνομία

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με την στάση της γερμανικής αστυνομίας, μετά το «θερμό» επεισόδιο στο οποίο δέχτηκε λεκτική επίθεση κατά την άφιξη του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν δέχτηκε επίθεση από μερίδα οπαδών της Φενέρμπαχτσε την ώρα που η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Μάλιστα ο Τούρκος τεχνικός έγινε έξαλλος με την στάση της γερμανικής αστυνομίας, η οποία ήταν απούσα από το σημείο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αρκετά άσχημη.

Ευτυχώς τα πράγματα δεν έγιναν χειρότερα, με τον Aταμάν ωστόσο να έχει αρκετά παράπονα από την διοργανώτρια αρχή για τα μέτρα που δεν πάρθηκαν.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca