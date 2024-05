Final Four 2024: Η απολογία της Euroleague στον Εργκίν Αταμάν και τον Παναθηναϊκό

Επεισοδιακές ήταν οι πρώτες στιγμές του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague, καθώς η πράσινη αποστολή και ειδικότερα ο Εργκίν Αταμάν δέχθηκε φραστική επίθεση από οπαδούς της Φενέρμπαχτσε κατά την άφιξη της ομάδας στο ξενοδοχείο.

Η επίθεση στον Εργκίν Αταμάν από τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε κινητοποίησε τους πάντες στο Βερολίνο, με την αστυνομική δύναμη να έχει πλέον έντονη παρουσία έξω από το ξενοδοχείο που μένουν οι παίκτες, οι προπονητές και οι διοικήσεις των τεσσάρων μονομάχων του Final Four της Euroleague.

Να σημειωθεί ότι το “παρών” έδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης 22 Μαΐου κι ο Έλληνας πρόξενος, Ηλίας Κλουβάτος, με εντολή και εποπτεία της πρέσβειρας, Μάρας Μαρινάκη.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team😳 pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca