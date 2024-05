Final Four 2024: «Θερμό» επεισόδιο ανάμεσα σε Εργκίν Αταμάν και οπαδούς της Φενέρμπαχτσε

Ο Εργκίν Αταμάν είχε ένα θερμό επεισόδιο με ορισμένους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε κατά την διάρκεια της άφιξης του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague.

Συγκεκριμένα ο Εργκίν Αταμάν κατά την άφιξη του Παναθηναϊκού στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague είδε ορισμένους οπαδούς της προσεχής αντιπάλου του «τριφυλλιού» Φενέρμπαχτσε να τον αποδοκιμάζουν.

Ακολούθησε, μάλιστα, ένταση προς τον προπονητή του «τριφυλλιού», συμπατριώτη τους, αλλά και μεγάλο τους αντίπαλο, λόγω της προηγούμενης θητείας του στην Αναντολού Εφές, Εργκίν Αταμάν, ενώ στο στόχαστρο τους μπήκε τόσο ο Ματίας Λεσόρ, όσο και ένα μέλος της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Ergin Ataman is furious as Fenerbahce fans interrupt the arrival of Panathinaikos team pic.twitter.com/95Hwl0d3Ca