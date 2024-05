Final Four Euroleague: Η Μονακό θα στηρίξει τον Παναθηναϊκό στο Βερολίνο

Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη στήριξη της Μονακό στο Final Four της Euroleague.

Η Μονακό δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για δεύτερη σερί χρονιά για το Final Four της Euroleague, καθώς είδε τη Φενέρμπαχτσε να αλώνει την έδρα της στην παράταση του πέμπτου μεταξύ τους παιχνιδιού για τα πλέι οφ.

Η τουρκική ομάδα θα βρεθεί στο Βερολίνο και θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο ημιτελικό.

Μετά το τέλος του αγώνα στην Γαλλία, η Μονακό πόσταρε στο X ένα βίντεο, δείχνοντας πως θα υποστηρίζει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία φέτος έκανε τη ζημιά δύο φορές στους Μονεγάσκους.

Us during the EuroLeague Final Four: @paobcgr 😌☘️ pic.twitter.com/TpTB2NHqRI