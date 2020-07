Η Ferrari συνεχίζει και φέτος τις τραγικές εμφανίσεις της στη Formula 1, με τους Λεκλέρκ και Φέτελ να το… τερματίζουν στο Γκραν Πρι της Στυρίας, όπου και εγκατέλειψαν τον αγώνα, μετά από μεταξύ τους σύγκρουση αμέσως μετά την εκκίνηση του αγώνα.

Οι δύο οδηγοί της Ferrari δεν ήταν ανταγωνιστικοί ούτε στα δοκιμαστικά, αλλά στον αγώνα κατάφεραν να είναι χειρότεροι, πρωταγωνιστώντας στη “γκάφα” του αγώνα στη Formula 1.

Ο Φέτελ εγκατέλειψε μάλιστα αμέσως τον αγώνα μετά τη σύγκρουση με τον “ομόσταβλό” του, ενώ ο Φέτελ χρειάστηκε να μπει δύο φορές στα πιτ, πριν αποφασιστεί να τελειώσει κι αυτός πρόωρα την προσπάθειά του.

Just when you think it can't go any worse for Ferrari, Charles Leclerc crashes into Sebastian Vettel on the opening lap. pic.twitter.com/CCL5cJRahR