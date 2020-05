Μεγάλες ανακατατάξεις στη Formula 1 με τον Κάρλος Σάινθ να ανακοινώνεται επίσης από την Ferrari, τον Ντάνιελ Ρικιάρντο να μετακομίζει στη Μακλάρεν και την Ρενό να “ψήνει” τον Φερνάντο Αλόνσο να επιστρέψει στη δράση.

Όπως αναμενόταν η συμφωνία της Ferrari με τον Κάρλος Σάινθ επικυρώθηκε και επίσημα κι έτσι ο Ισπανός πιλότος θα είναι το νούμερο 2 της ιταλικής ομάδας, πίσω από τον Σαρλς Λεκλέρκ, από την ερχόμενη σεζόν (2020-21).



“Είμαι πολύ χαρούμενος που θα οδηγήσω για τη Ferrari το 2021 και είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον μου με την ομάδα. Έχω ακόμα μια σημαντική χρονιά μπροστά με τη McLaren και ανυπομονώ πραγματικά να αρχίσω ξανά αγώνες μαζί τους αυτή τη σεζόν” έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σάινθ.

I’m very happy that I will be driving for Scuderia Ferrari in 2021 and I'm excited for my future with the team.



I still have an important year ahead with McLaren Racing and I really look forward to go back racing with them this season.