Η Red Bull φαίνεται ότι δεν έχει αντίπαλο ούτε αυτή τη χρονιά στη Formula 1. Πέρεζ και Φερστάπεν έστησαν… πάρτι και στην Τζέντα, κάνοντας το 1-2 στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Σέρχιο Πέρεζ πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1. Ο Μεξικανός κράτησε την pole pistion και έφτασε άνετα στη νίκη.

Τον απόλυτο αγώνα έκανε, όμως, ο Μαξ Φερστάπεν. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ξεκίνησε 15ος, ωστόσο κατάφερε να τερματίσει δεύτερος δίνοντας πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του, ενώ ο Ολλανδός πήρε στον τελευταίο γύρο και τον έξτρα πόντο από τον ταχύτερο γύρο.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος ανέβηκε για 100η φορά στην καριέρα του στο βάθρο, παρότι δέχθηκε στο ξεκίνημα ποινή πέντε δευτερολέπτων.

First win of the season for Checo, another podium for Alonso and the first point of 2023 for Haas 💪#SaudiArabianGP #F1 #Formula1 pic.twitter.com/5Mo7OgAGXe