Με τη “μάχη” για το πρωτάθλημα να έχει “φουντώσει” φέτος στη Formula 1, ο Λουίς Χάμιλτον πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στα δοκιμαστικά του Γκραν Πρι της Βουδαπέστης και πήρε εύκολα την pole position.

Ο πιλότος της Mercedes άφησε πίσω του τον ομόσταβλό του, Βαλερί Μπότας, ενώ στην τρίτη θέση έμεινε ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, Μαξ Φερστάπεν, με τη Red Bull του.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι αυτή ήταν μάλιστα η 8η πρωτιά για τον βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή στις επίσημες κατατακτήριες δοκιμές της φετινής σεζόν.

YESSSS BOYS!! IT’S POLE FOR LEWIS HAMILTON IN BUDAPEST! 👊



AND IT’S AN ALL MERCEDES FRONT ROW!!! pic.twitter.com/YaNMiaMaPK