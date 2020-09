Αν η καλή μέρα φαίνεται από το… πρωί τότε το Γκραν Πρι της Formula 1 στην Τοσκάνη ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο, αφού ήδη μετά από 9 μόλις γύρους έχουν εγκαταλείψει 7 πιλότοι λόγω μηχανικών προβλημάτων αλλά και μίας κακής εκτίμησης, που οδήγησε σε μεγαλειώδη καραμπόλα.

Με πρόβλημα για τον Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε το Γκραν Πρι της Τοσκάνης, αφού παραπονέθηκε πως δεν είχε δύναμη στον πίσω κινητήρα, στην πρώτη στροφή τέθηκε νοκ άουτ μεζί με τον Πιερ Γκάσλι και τον Κάρλος Σάινθ, μετά από διπλό τρακάρισμα.

Αρχικά ο Στρολ χτύπησε τον Σάινθ και εν συνεχεία υπήρξε σύγκρουση με τον Γκασλί που βγήκε από την πίστα και έπεσαν πάνω στον Φερστάπεν ο οποίος βγήκε εκτός πίστας.

Verstappen got a slow start and radioed to the team that he had no power



He then got caught up in a midfield tangle before ploughing into the gravel at Turn 2 😮#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/v89iNL2S2D