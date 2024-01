Η Αθήνα βρίσκεται μεταξύ των 25 πόλεων που θα διεκδικήσουν τη διοργάνωση των Gay Games, το 2030. Πρόκειται για τους αγώνες στους οποίους παίρνουν μέρος πάνω από 10.000 μέλη της κοινότητας LGBTQIA+ παγκοσμίως και διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια.

Η Αθήνα υπέβαλε υποψηφιότητα για να διοργανώσει τους Gay Games το 2030. Η διεθνής ομοσπονδία των αγώνων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάληψη της διοργάνωσης.

Συνολικά 25 πόλεις έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να διοργανώσουν τους 13ους αγώνες. Πέραν της Αθήνας, πρόκειται για τις Αδελαΐδα, Μελβούρνη και Περθ (Αυστραλία), Σάο Πάολο (Βραζιλία), Έντμοντον και Βανκούρβερ από Καναδά, Φρανκφούρτη (Γερμανία), Όκλαντ (Νέα Ζηλανδία), Κέιπ Τάουν και Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική), Ταϊπέι (Ταϊβάν), Λίβερπουλ και Λονδίνο (Βρετανία), Ατλάντα, Μπέρμιγχαμ, Βοστόνη, Ντένβερ, Χονολουλού, Μαϊάμι, Μινεάπολις, Όακ Κρικ, Σαν Αντόνιο και Σιάτλ (ΗΠΑ).

We are proud to announce that a record-breaking 25 cities on 6 continents have expressed an interest in hosting the Gay Games XIII in 2030.

Τον Μάρτιο του 2024 οι πόλεις που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα πρέπει να καταθέσουν έναν φάκελο, στον οποίο θα αναφέρονται τα αθλήματα που θα διεξαχθούν, ο τρόπος που θα γίνει η χρηματοδότηση, ποια θα είναι η οργανωτική επιτροπή και σε ποιες υποδομές θα φιλοξενηθούν οι αθλητές και οι επισκέπτες.

Οι πρώτοι Gay Games έγιναν το 1982 και έλαβαν χώρα Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Πρόκειται για τους αγώνες στους οποίους παίρνουν μέρος πάνω από 10.000 μέλη της κοινότητας LGBTQIA+ παγκοσμίως και διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι πιο πρόσφατοι πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο στο Χονγκ Κονγκ και τη Γουαδαλαχάρα, ενώ, οι επόμενοι είναι το 2026 στη Βαλένθια.

