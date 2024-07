H FIBA έκανε ανάρτηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σημαιοφόρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι κι επίσημα ο σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και το γεγονός έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου, με τη FIBA να πραγματοποιεί και σχετική ανάρτηση στα social media.

Η FIBA θέλησε να κάνει γνωστή την είδηση σε όλους τους φίλους του μπάσκετ και δεν… κρατήθηκε να μην εμφανίσει πρώτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως σημαιοφόρο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σε μία φοβερή φωτογραφία που δημιούργησε η ίδια η παγκόσμια ομοσπονδία, ο “Greek Freak” εμφανίζεται να κρατά τη σημαία μέσα στο στάδιο του Παρισιού, στην τελετή έναρξης.

Giannis Antetokounmpo will be 🇬🇷 Greece’s flag bearer at #Paris2024! pic.twitter.com/FUYhg9d4zm