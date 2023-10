Μετά την UEFA και η FIFA εμφανίζεται έτοιμη να άρει την απαγόρευση συμμετοχής στις εθνικές ομάδες της Ρωσίας, οι οποίες και είχαν αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις, εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, η FIFA μπορεί να ανακοινώσει ακόμη και μέσα στην ημέρα (04/10), την επιστροφή των των ρωσικών εθνικών ομάδων στα Παγκόσμια Κύπελλα ποδοσφαίρου Κ17 (για αγόρια και κορίτσια κάτω των 17 ετών), εφόσον εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους από τα προκριματικά.

Το γεγονός πάντως, είναι πιθανό να φέρει αντιδράσεις σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αγγλία, οι οποίες και συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Exclusive: FIFA looking at ending Russia’s blanket ban from international football.



Understanding plans to let Russia compete at U17s World Cups.



That is if they qualify through their Euros based on UEFA allowing Russia’s U17s to participate again without the Russian anthem/kit pic.twitter.com/3St2659jSj