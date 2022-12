Η UEFA βγήκε νικήτρια από τη δικαστική διαμάχη της με τη European Super League. Ο ρόλος του Έλληνα εισαγγελέα.

Ο Ελληνας, γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Αθανάσιος Ράντος, εκτίμησε σήμερα (15/12), ότι η UEFA, έδρασε εντός των δικαιωμάτων της, όταν απείλησε με επιβολή κυρώσεων τους συλλόγους, που έλαβαν την πρωτοβουλία του σχεδίου για την ευρωπαϊκή Super League, την οποία απέρριψε πέρυσι, σχεδόν στο σύνολο του, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

«Οι κανόνες της FIFA και της UEFA που υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση οποιουδήποτε νέας διοργάνωσης, είναι συμβατοί με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ», επεσήμανε χαρακτηριστικά, ο κ. Ράντος.

Παρά το γεγονός, ότι η σχετική απόφαση, δεν αναμένεται πριν από τις αρχές του 2023, τα συμπεράσματα του γενικού εισαγγελέα, ακολουθούνται συχνά από τους αρμόδιους δικαστές.

UEFA warmly welcomes today’s unequivocal Opinion recommending a ruling of the CJEU in support of our central mission to govern European football, protect the pyramid and develop the game across Europe.