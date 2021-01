H ανακοίνωση της Νόριτς για Γιαννούλη και το μήνυμα του ΠΑΟΚ

Την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη ανακοίνωσε η Νόριτς, με τον ΠΑΟΚ να απαντάει στα “καναρίνια” με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Ο αγγλικός σύλλογος απέκτησε τον 25χρονο Έλληνα μπακ με τη μορφή εξάμηνου δανεισμού από τον Δικέφαλο του Βορρά.

📝 Norwich City are delighted to announce the loan signing of left-back Dimitris Giannoulis from PAOK! The Greek international will link-up with the Canaries subject to the confirmation of a work permit.

Ακολούθησε η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη στη Νόριτς. Η αγγλική ομάδα αποκτά τον παίκτη με μορφή δανεισμού για τους επόμενους έξι μήνες, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς σε περίπτωση προβιβασμού στην Premier League, ενώ ο Δικέφαλος διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ σε ηλικία 18 ετών από τον Βατανιακό ως εξτρέμ. Ακολούθησε μια σειρά από δανεισμούς που αποδείχτηκαν θετικοί για την εξέλιξή του ως ποδοσφαιριστή και τον μετέτρεψαν σε ένα σύγχρονο full μπακ. Αρχικά δόθηκε στον Πιερικό κι έπειτα σε Ανόρθωση, Βέροια, Ατρόμητο.

Κι αν οι πρώτες σεζόν μακριά από την Τούμπα ήταν δύσκολες, στη Βέροια άρχισε να εξοικειώνεται στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου κατακτώντας τον τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου. Στον Ατρόμητο καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους ακραίους μπακ στην κατηγορία και κέρδισε την επιστροφή του στην Τούμπα.

Με τον ΠΑΟΚ απέδειξε τη μεγάλη ποιότητά του, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα, ενώ μετατράπηκε σε βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αναχωρεί για την Αγγλία, έχοντας προλάβει να φορέσει 77 φορές τη φανέλα του ΠΑΟΚ, να σκοράρει δύο γκολ και να μοιράσει 10 ασίστ.

Δημήτρη, σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!

It was a pleasure #MrNoBrakes! Thank you for everything and we wish you the best of luck at @NorwichCityFC ! Canaries get back to @PremierLeague if you want to keep our #DJ and please take good care of him. He’s a great player and a fantastic person! pic.twitter.com/ARfOfAOyXA