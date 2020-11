H πρώτη “βόμβα” στο NBA έσκασε – Συμφωνία για Πολ

Ο Κρις Πολ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η πρώτη “βόμβα” στο ΝΒΑ ήρθε από τους Σανς, οι οποίοι συμφώνησαν σε ένα trade με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, το οποίο στέλνει τον Κρις Πολ στο Φοίνιξ.

Οι “Ήλιοι” κινήθηκαν αστραπιαία και πήραν τον 35χρονο Αμερικανό πλέι μέικερ και τον Αμπντέλ Ναντέρ, δίνοντας για ανταλλάγματα τους Ρίκι Ρούμπιο, Κέλι Ούμπρε, Τάι Τζερόμ, Ζαλίν Λεκ κι pick πρώτου γύρου το 2022.

