Ο Ken Block πέθανε σε ηλικία 55 ετών μετά από δυστύχημα στα χιόνια και ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποχαιρετά σοκαρισμένος ένα “καλλιτέχνη” της οδήγησης.

Τα social media έχουν κατακλυστεί με μηνύματα για τον Ken Block, ο οποίος εκτός από οδηγός αγώνων ράλι, ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας αθλητικών ειδών, αλλά και παραγωγός διάσημης εκπομπής στο youtube για αυτοκίνητα και όχι μόνο.

“Αναπαύσου εν ειρήνη” έγραψε ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC, Σεμπάστια Λεμπ, ενώ ο παλιός πρωταθλητής της Formula 1, Τζένσον Μπάτον δεν έκρυψε τα δικά του συναισθήματα. «Είμαι σοκαρισμένος από το θάνατο του Ken Block. Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που έκανε τόσα πολλά για το άθλημά μας. Ήταν ένας πραγματικός οραματιστής, διαθέτοντας ένα μοναδικό στιλ και ένα μεταδοτικό χαμόγελο. Το άθλημά μας έχασε σήμερα έναν από τους κορυφαίους, κυρίως όμως έναν εξαιρετικό άνδρα. Στέλνω αγάπη και αγκαλιές στην οικογένεια του Block».

In shock at the passing of Ken Block.



Such a talent that did so much for our sport. He was a true visionary with his own unique style & infectious smile.



Our sport lost one of the best today but more importantly a great man.



Sending love & hugs to the Block family 💙 #ripKen. pic.twitter.com/6HNhfSfc3R — Jenson Button (@JensonButton) January 3, 2023

«Η οικογένεια του WRC θρηνεί την απώλεια του Ken Block», έγραψε με τη σειρά της, η επίσημη ιστοσελίδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), στο οποίο ο Block συμμετείχε σε 24 αγώνες από το 2007 μέχρι το 2018.

The #WRC family extends its sympathies to the family and friends of motorsport icon Ken Block. — WRC – FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 3, 2023

Το δικό της “αντίο” στον Ken Bock είπε και η M-Sport, με την οποία συμμετείχε στο Ράλι Ισπανίας το 2014:

«Είμαστε σοκαρισμένοι στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου του Ken Bock. Οι σκέψεις είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Η δουλειά και το πάθος του Ken Bock για τους αγώνες άγγιξαν εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Ήταν μία δημιουργική κινητήρια δύναμη που συνέβαλε στο να επανακαθορίσουμε το άθλημά μας».